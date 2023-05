Cassano: “La Fiorentina è la squadra che gioca meglio dopo il Napoli, spero prosegua con Italiano e torni ai fasti di Batistuta. Ero caldissimo per venire a Firenze, vi racconto il mio mancato arrivo”

L’ex attaccante di Inter, Milan, Roma, Real Madrid, Sampdoria e non solo Antonio Cassano ha parlato durante una diretta della BoboTv da Firenze: “La Fiorentina in questi due anni è la squadra che ha giocato meglio di tutti, escludendo il Napoli che ha fatto qualcosa di straordinario. Italiano non ha grandi campioni ma va avanti con la sua idea, molto coraggiosa. Un 4-3-3 mai speculativo, andando sempre ad attaccare in avanti”.

E ancora: “La Fiorentina sta facendo un lavoro eccezionale perché di mercato in mercato butta dentro sempre un pezzo. Spero che il viaggio possa continuare con Italiano, la Fiorentina merita di tornare ai fasti di Batistuta, Edmundo, Rui Costa. Spero possa portare a casa il trofeo che manca da tanto. Italiano è un tecnico che in ottica Juventus vedrei molto bene. La squadra bianconera gioca troppo male con Allegri, un calcio vergognoso”.

Poi svela il retroscena del suo mancato arrivo in viola: “Perchè non sono venuto alla Fiorentina? Ero caldissimo per il mio imminente passaggio in viola. La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi chiese dove stessi andando. Gli risposi che avevo appuntamento con Corvino e che Marotta mi aveva venduto. Garrone stava tornando dalla Scozia. Andai allo scontro con Marotta perchè promisi a Garrone di rimanere a Genova a patto che se fossimo andati in Champions League lui avrebbe mandato via Marotta. Io feci mandare via Marotta per questa vicenda. Sarei però venuto volentieri a Firenze, che con Napoli è una città che mi piace tanto. Sono malati di calcio, passionali, come me”.