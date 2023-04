Cassano: “La Fiorentina ha creato poco con l’Inter ma si muove da squadra compatta. Nerazzurri hanno avuto mille occasioni ma sono in confusione totale. Lukaku triste, Bastoni ha sbagliato su Bonaventura e…”

Alla Bobo Tv ha parlato Antonio Cassano, come di consueto molto incisivo nelle sue analisi e sentenze.

L’ex attaccante barese ha parlato anche della Fiorentina ed ecco cosa ha detto: “Se l’Inter avesse vinto con la Fiorentina nessuno avrebbe potuto dire niente. I nerazzurri hanno avuto mille occasioni, potevano vincere anche 7-1. La differenza però è che la Fiorentina quel poco che ha creato lo ha fatto da squadra compatta, si muoveva proprio da squadra. Tutti remavano dalla stessa parte”.

E ancora: “Bastoni ha commesso un errore sul gol di Bonaventura e Inzaghi lo ha sostituito. Lukaku è pesante e triste. In Nazionale è felice, in nerazzurro è cupo ed ha paura. L’Inter è una squadra in confusione totale, e lo è stata ancora di più quando ha schierato le tre punte contemporaneamente”.