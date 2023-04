Cassano: “La Fiorentina ha giocato in modo superficiale contro il Lech Poznan. Il Nizza che era una delle favorite, adesso…”

L’ex calciatore Antonio Cassano alla Bobo Tv ha parlato così del percorso europeo della Fiorentina: “La Fiorentina ha giocato in modo superficiale contro il Lech Poznan. Italiano era arrabbiato e alla fine della partita lo ha detto. È vero che in Polonia hai fatto 4 gol, ma dopo eri sotto di 3 gol ed hai avuto tantissima paura. Ora i viola vanno in semifinale di Conference League, tanta roba. Il Nizza che era una delle favorite è andata fuori contro il Basilea. Per me, personalmente è meglio dell’AZ perchè gioca a calcio. La Fiorentina è quella più forte tra le 4 semifinaliste. Il West Ham ha il problema di segnare e poi devono salvarsi, sono alla canna del gas nella Premier League”.