Cassano: “Prandelli? Quest’anno non ha fatto niente di suo, si è trovato la squadra fatta da Iachini. E’ uno dei migliori a livello tattico ma a stagione in corso…”

L’ex calciatore Antonio Cassano alla Bobo Tv ha parlato anche della Fiorentina e del suo ex tecnico Cesare Prandelli, incrociato ai tempi della Nazionale: “La Fiorentina è partita con un certo tipo di allenatore, adesso Prandelli sta cercando di mettere un pò di toppe. Io sono stato allenato da Prandelli e in tanti mi chiedono di lui, a livello tattico aveva pochi avversari, quando ero con lui in nazionale, con due tre mosse, anche all’intervallo, sapeva come mettere in difficoltà gli avversari. Vlahovic prima di lui aveva fatto un gol. Lui quest’anno non ha fatto niente di suo, si è trovato la squadra fatta da Iachini. A stagione in corso non è facile fare bene per gli allenatori, ci sono quelli bravi che entrano e sanno subito incidere ma ci sono quelli che hanno bisogno di iniziare il lavoro”.