Cassano: “Tanta roba per Italiano e la Fiorentina andare per due anni di fila vicini alla finale di Coppa Italia. E pur avendo gli attaccanti in difficoltà…”

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Sampdoria, Milan e Inter tra le tante, ha espresso a Bobo TV il suo parere sulla semifinale di Coppa Italia raggiunta dalla Fiorentina: “Italiano in due anni di fila va vicino a portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia, è tanta roba per loro. E aggiungo: poverino Italiano, perché la Fiorentina crea più di 70 occasioni da gol a partita ed ha gli attaccanti in difficoltà”.

E sulla partita di Coppa Italia vinta dai viola contro il Torino afferma: “La Fiorentina mi è piaciuta tanto contro il Torino, ha vinto meritatamente ed ha raggiunto la semifinale. Anche Ikone ha fatto bene”