Cassano: “Tra i nostri allenatori, Italiano e De Zerbi al top ma punterei sull’allenatore belga del Reims”

Con i suoi classici modi veraci, Antonio Cassano ha fatto un po’ la sua top list di allenatori del momento, parlando a La Gazzetta dello Sport, con riferimento anche a Vincenzo Italiano:

“Mourinho e Allegri non saranno mai neanche lontani parenti di Guardiola, dire Pep è quasi scontato però tra i tecnici che mi piacciono metto anche Nagelsmann, Tuchel che mi aveva impressionato lo scorso anno e tra gli italiano De Zerbi e Italiano. Poi prenderei subito Will Still, belga, 30 anni, ottavo in Ligue 1 con il Reims. Un fenomeno”.