Cassano: “Vittoria super fortunata dell’Inter a Firenze, la Fiorentina non meritava di perdere così”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato anche di Fiorentina-Inter durante l’ultima diretta della Bobo TV. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo la Fiorentina non avrebbe rubato nulla se avesse messo a segno 2 o 3 gol contro i nerazzurri, le partite però durano 90 minuti. Questa cosa l’ha fatta l’Inter nel secondo tempo, quando ripartono i nerazzurri fanno male. La Fiorentina però non meritava una sconfitta così ampia, quella dell’Inter è stata una vittoria super fortunata, mi è piaciuta molto meno delle altre volte. Ma ha fatto quello che il Real Madrid ha fatto contro di loro in Champions”.