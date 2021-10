Castagnini: “Lucca è pronto per la Serie A perché non soffre il salto di categoria. Più alto è il livello, più diventa forte”

Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini ha parlato a MediaGol di Lorenzo Lucca, attaccante passato dai rosanero al Pisa e già accostato a tante squadre di Serie A tra cui la Fiorentina: “Credevamo in lui e non l’abbiamo ceduto per una necessità economica. Il presidente voleva tenerlo, ma il ragazzo se ne voleva andare. E quando un giocatore vuole andare via, anche legittimamente, devi lasciarlo andare perché si tratta di un ragazzo giovane”.

E poi ha aggiunto: “Non credo che le big del nostro campionato debbano mangiarsi le mani. E’ sempre difficile andare a prendere un ragazzo dalla Serie C e catapultarlo in Serie A. Ritengo, però, che Lucca sia pronto per giocare in Serie A, perché non ha patito il salto di categoria. Anzi, probabilmente più gioca con calciatori forti, più diventa bravo. Fisicamente è un giocatore che tiene alla grande”.