Castagnini: “Lucca ha un tiro alla Batistuta. Fiorentina su di lui? Qualsiasi top club va bene, ma io lo vedo…”

Lorenzo Lucca con le sue prestazioni ha attirato le attenzioni di molte squadre importanti e anche del CT della Nazionale, Roberto Mancini. Il padre calcistico dell’attuale bomber del Pisa si chiama Renzo Castagnini, ex dirigente della Juventus e colui il quale lo ha portato a Palermo in Serie D.

“Ho sempre pensato che Lucca fosse un giocatore unico e sono convinto che arriverà in una big – ha detto Castagnini a Tuttosport – Non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e agile anche nello stretto. E ha un tiro potente da fermo ‘alla Batistuta‘. Soprattutto ha lo spirito giusto: ama allenarsi in campo, si sbatte per i compagni. Non è né Toni, né Haaland. E’ Lucca“.

Sul suo futuro: “Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Atalanta su di lui? Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto Milan“.