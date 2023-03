Castellacci: “Carriera finita per Sirigu? Ci sono modi e tempi per rientrare. Il problema di Sottil..”

Questo pomeriggio il chirurgo ortopedico Enrico Castellacci, in passato medico sociale della Nazionale Italiana di calcio, durante un collegamento con Radio Bruno ha avuto modo di fare il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Salvatore Sirigu e Riccardo Sottil. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Chiaramente non avendo potuto osservare da vicino le condizioni del portiere non posso parlare con certezza, ma ma quando si parla di dover ricorrere ad un intervento chirurgico significa che la lesione è subtotale o totale, e per questo necessita di una sutura del tendine. Il termine lesione è molto generico, probabilmente se fosse stato una rottura totale la Fiorentina lo avrebbe specificato. Queste sono cose che possono succedere e quasi sempre sono dovute ad una predisposizione genetica del giocatore. Se la sua stagione è finita? Temo che se c’è una lesione sufficientemente grave lo sarà, e lo dico perchè in questo caso i tempi di recupero sono molto lunghi. Devo comunque sottolineare che una volta operata questa è una di quelle lesioni che guarisce molto presto, e soprattutto non ci sono paure per problemi futuri. Poi ovviamente ognuno reagisce a modo suo. L’esempio di Spinazzola è comunque sotto gli occhi di tutti, adesso è riuscito a tornare ai livelli di qualche anno fa. Intanto vorrei fargli i miei più cari auguri: lo conosco e so che si farà forza e recupererà”.

Ha poi commentato la situazione relativa a Sottil: “L’intervento che ha subito è noioso, e chiaramente ci vorrà tempo per recuperare. Tutto dipenderà dai disturbi che questo problema ha causato al ragazzo. A mio modo di vedere, vista anche l’età del giocatore, credo he abbiano fatto bene a tentare un recupero conservativo che spesso funziona. L’intervento chirurgico quasi sempre, poi, è definitivo. Il problema come sempre è la rieducazione, si ha il dovere di rinforzare tutta la muscolatura del corpo con tantissimi esercizi. Per le caratteristiche anatomiche del ragazzo credo che possa recuperare bene in poco tempo”.