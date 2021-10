Castori: “Abbiamo perso un campione con l’infortunio di Ribery e non abbiamo un altro con quelle caratteristiche”

Turno di Serie A al via con Spezia-Salernitana e il tecnico granata Fabrizio Castori ha parlato così a Dazn dell’assenza dell’ex viola Ribery:

“Ribery è un campione. Non sono abituato a piangermi addosso, anche per trasmettere fiducia ai calciatori che scendono in campo e che godono della mia stima. Ma chiaramente non c’è in rosa un calciatore con queste caratteristiche. Abbiamo anche altre assenze, specialmente in avanti, prima o poi doveva succedere e mi affido ad una coppia d’attacco molto fisica formata da Djuric e Simy“.