Castori: “Ci ha stupito l’umiltà di Ribery, è arrivato con entusiasmo anche se non è ancora in condizione”

Tutto pronto per la prima di Franck Ribery con la maglia della Salernitana, dopo l’addio alla Fiorentina al termine di un biennio sfortunato. Il suo neo tecnico Fabrizio Castori ne ha parlato così in conferenza stampa:

“Mi preme fare i complimenti a Frank. Che fosse un grandissimo giocatore lo sapevamo già. E’ stato semplicissimo inserirlo: ragazzo semplice, intelligente, ci ha stupito la sua umiltà. Si è allineato agli altri con entusiasmo, sarà un valore aggiunto per la Salernitana. Non è in condizione, si sapeva, ma piano piano avrà i 90 minuti nelle gambe. Siamo appena all’inizio della stagione, avremo tutto il tempo per vedere una squadra coesa e che corra il doppio degli altri”.