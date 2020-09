Castrovilli a tutto tondo: “Rinnovo? Adesso penso solo a giocare, credo fortemente in questa squadra. Vi dico chi sarà per me la sorpresa di questa Fiorentina”

Intervistato da Tuttosport, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e fresco nuovo numero 10 gigliato ha toccato vari argomenti di attualità viola: “Rinnovo? Ho un contratto lungo, adesso penso solo a giocare, a dare tutto per questa maglia, e ad aiutare la squadra. Per tutto il resto c’è tempo. Ribery? Franck è sempre super motivato, ha grandissima voglia di ricominciare e incantare con le sue giocate. È un esempio in campo e fuori. Sorpresa della stagione? Siamo un grande mix di gioventù ed esperienza che può fare davvero bene. Per me se Kouamé troverà continuità farà grandi cose. Credo fortemente nella nostra squadra e penso che se daremo tutto e rimarremo compatti potremo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Commisso? Il presidente è felicissimo per questo ritorno, penso non vedesse l’ora. Ci ha incoraggiato come sempre e spronato a dare il massimo. La sua vicinanza ci darà una spinta in più”.

