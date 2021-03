Castrovilli ai fantallenatori: “Per questa giornata dovete schierare me, Ribery e Vlahovic. Vi faremo vincere!”

Alla trasmissione di Sky Sport 24 Fanta Show ha parlato il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Appassionato di fantacalcio insieme a tanti giocatori nello spogliatoio viola, il numero 10 ha detto: “Questa volta sono io pronto a darvi i consigli giusti per questa giornata. Vi consiglio di schierare nella vostra formazione di questa giornata me, Ribery e Vlahovic. Ce la metteremo tutta per farvi vincere e ovviamente per vincere anche noi stessi”.