Castrovilli apre le danze, Bonaventura chiude il sipario: la Fiorentina contro l’Udinese ritrova la vittoria in campionato

Fiorentina-Udinese 2-0 (7′ Castrovilli, 89′ Bonaventura)

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (75′ Dodô), Milenkovic, Igor, Biraghi (59′ Terzic); Duncan (59′ Mandragora), Castrovilli; Ikone (46′ Gonzalez), Barak (71′ Bonaventura), Brekalo; Kouame.

90’+5 Espulsi dopo il fischio finale Bonaventura e Becao per un parapiglia scatenatosi in campo.

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina vince per 2-0 contro l’Udinese grazie ai gol segnati nel primo tempo da Castrovilli e nella ripresa da Bonaventura.

90’+2 Occasione per Gonzalez in contropiede, para Silvestri.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

89′ GOOOOL!!!!! BONAVENTURA!!!!! Castrovilli lo imbecca e il numero 5 viola fa il suo ingresso in campo seminando tutta la difesa dell’Udinese andando a realizzare il gol del 2-0 con una bella conclusione di precisione!

86′ Castrovilli lancia in profondità Gonzalez, ma viene chiuso da Udogie che compie un grande recupero su di lui.

83′ Cambio sul fronte offensivo per l’Udinese: esce Samardzic, va in campo Pafundi.

80′ Gonzalez in area cerca la porta colpendo di punta senza precisione, pallone che finisce alto.

80′ Brividi per la Fiorentina! Il subentrato nell’Udinese Vivaldo va al colpo di testa in area, Cerofolini valuta non bene la traiettoria e il pallone finisce sul palo.

78′ Cambio per l’Udinese: fuori Lovric, va in campo Vivaldo.

75′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Venuti, Italiano manda in campo Dodô.

73′ Ammonito Venuti per fallo commesso su Arslan. Da segnalare che poco prima Terzic aveva sbagliato un cross su un potenziale contropiede consegnando il pallone agli avversari.

71′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Barak, va in campo Bonaventura.

69′ Altra occasione sprecata dalla Fiorentina con Gonzalez che invece di servire Brekalo solo in area calcia sparando altissimo il pallone.

67′ Ci prova Samardzic con una conclusione centrale dalla distanza, para comodamente Cerofolini.

65′ Fase lenta della gara, la Fiorentina va al piccolo trotto ormai da alcuni minuti.

62′ Doppi sostituzione anche nell’Udinese: escono Ebosele e Zeegelaar, tocca a Udogie e Arslan.

59′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Duncan e Biraghi, vanno in campo Mandragora e Terzic.

57′ Ammonito Zeegelaar per aver fermato fallosamente Gonzalez.

54′ Ancora Udinese in area viola, interviene Castrovilli per far riavviare l’azione dei viola.

51′ Ci prova l’Udinese a farsi vedere in attacco, la difesa viola a volte lascia dei varchi nel mezzo ma poi risolve come può.

48′ Grossa occasione sprecata da Kouame, che a tu per tu con Silvestri conclude mancando il bersaglio.

47′ Gran tiro di destro del neo subentrato Gonzalez che mira sul primo palo ma non trova la porta.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Ikone, va in campo Gonzalez.

45’+ 3 Il primo tempo si conclude con l’ammonizione a Biraghi per aver travolto Ebosele. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 contro l’Udinese grazie al gol siglato al 7′ da Castrovilli.

45’+1 Ammonito Walace per fallo commesso su Duncan.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

43′ Fallo in area su Brekalo, non c’è però nessuna segnalazione né da parte dell’arbitro né dal VAR.

40′ Primo cartellino giallo della gara: ammonito Ebosele per fallo commesso su Biraghi.

37′ Gioco fermo per le cure mediche in corso a Ebosele: il difensore dell’Udinese si è schiantato contro il palo nel tentativo di allontanare il pallone sulla conclusione di Brekalo.

34′ PALO!!!! Bel lancio di Ikone che serve Brekalo per il contropiede, esce Silvestri e l’esterno viola va al tiro rasoterra centrando però il palo!

31′ Lancio lungo per Ikone, esce Silvestri che in uscita allontana il pallone con il piede.

28′ Punizione calciata da Biraghi con cross in area, svetta Milenkovic di testa e il pallone finisce alto.

27′ Prova a scappare con la palla al piede Brekalo, lo ferma fallosamente Becao e la Fiorentina conquista un calcio di punizione.

24′ Udinese che ora sta giocando di più nella metà campo della Fiorentina non trovando però le linee di passaggio necessarie per lo sviluppo dell’azione.

21′ Samardzic prova ad innescare in contropiede Nestorovski ma Castrovilli lo anticipa sul passaggio.

18′ Ritmi lenti di gioco, con la Fiorentina che comunque gestisce sempre a centrocampo.

15′ Si fa vedere l’Udinese con Ebosele, che dal fondo sulla destra crossa nel mezzo, Cerofolini smanaccia e la difesa viola allontana il pallone.

13′ Ci prova Biraghi su calcio di punizione, il pallone sfila di poco sopra la traversa.

10′ Segna Barak ma l’arbitro segnala subito il fuorigioco.

7′ GOOOOOOOOOL!!!!!! CASTROVILLI!!!!!!! Grande manovra della Fiorentina, con Duncan che va al tiro da fuori centrando in pieno il palo; il pallone torna a Venuti che rimette nel mezzo. la difesa dell’Udinese respinge ma Castrovilli stoppa di petto e va alla conclusione segnando per l’1-0 per i viola!

4′ Fiorentina all’attacco con Ikone che serve in profondità Kouame, il quale serve il pallone nel mezzo ma la difesa dell’Udinese chiude tutto con la complicità di Silvestri che fa suo il pallone.

3′ Gara iniziata a ritmi bassi da entrambe le parti: da segnalare in questi primi minuti soltanto il pestone rifilato da Zeegelaar a Castrovilli.

1′ Inizia la gara!

Prima del ritorno attesissimo, con finale europea in palio, di Basilea c’è anche il campionato e c’è l’obiettivo minimo dell’ottavo posto da perseguire per la Fiorentina: in tal senso quello con l’Udinese di oggi è un vero e proprio scontro diretto, con le due squadre a pari merito. Appuntamento alle 15 al ‘Franchi’, agli ordini del sig. Paterna di Teramo.

