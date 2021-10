Castrovilli ci prova col Venezia. Ma per tornare a lavorare in gruppo…

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è sulla via del recupero, ma ancora non può andare a pieno regime.

In sostanza, per lui non è ancora il tempo per tornare a lavorare in gruppo. A metà della prossima settimana, il giocatore sosterrà una visita di controllo e se gli esiti saranno positivi potrà tornare ad allenarsi col resto della squadra.

Dovrebbe essere a disposizione e risultare dunque tra i convocati per il posticipo col Venezia in programma dopo la sosta per le Nazionali, lunedì 18.