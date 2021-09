Castrovilli dimesso: Ma ora il centrocampista della Fiorentina dovrà stare fermo altri giorni

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha fatto ritorno a Firenze: il numero 10 viola, dopo aver passato quattro notti di ricovero presso l’ospedale di Genova in seguito al violento impatto con il palo durante la partita contro il Genoa, dovrà da oggi osservare un periodo di riposo totale.

Quanto durerà questo periodo? Secondo quanto riportato da La Nazione, ci vorrà almeno una settimana prima di poter tornare in gruppo. E probabile dunque che il talento pugliese possa rientrare tra i convocati dopo la sosta di ottobre. Per intenderci, per la partita contro il Venezia del 18 ottobre.