Castrovilli è (quasi) fatta. Sarà lui la nuova bandiera viola

Tra i giocatori della Fiorentina che hanno il loro contratto in scadenza nel 2024, il calciatore più vicino alla firma sembra essere Gaetano Castrovilli.

SportMediaset ieri aveva parlato di accordo già raggiunto, La Nazione quest’oggi è un po’ più cauta, ma la strada sembra ormai tracciata: biennale con opzione, che prolungherebbe l’accordo col calciatore fino al 2026 con vista sul 2027. In pratica con tutti questi anni alle spalle e con quelli che potrebbe avere davanti, si candida ad essere la nuova bandiera gigliata.

Sul quotidiano cittadino è riportato il fatto che la Fiorentina crede fortemente in Gaetano. Lo ha coccolato durante il grave e lungo infortunio al ginocchio, lo ha aspettato. Appena è tornato a disposizione gli ha riservato un posto in lista per il campionato e per l’Europa. Attestati di stima, come quelli che arrivano puntuali da Italiano. Anche perché il 10 viola ha caratteristiche che nessuno ha nella mediana viola.