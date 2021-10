Castrovilli e quella corsa finita sul palo della porta di Marassi. Il lungo stop spalanca le porte a Duncan

Quest’anno doveva essere l’anno della consacrazione di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina, dopo un’annata in chiaroscuro in viola, culminata con la conquista dell’Europeo con la Nazionale, seppur recitando un ruolo marginale. Il centrocampista viola però in quest’avvio di stagione, ha continuato il trend di prestazioni viste ultimamente, culminando la sua corsa contro il palo della porta del Ferraris di Genova. Il classe ’97 dovrà stare fermo almeno altre due settimane, è questa la sensazioni che trapela dalla società gigliata.

Castrovilli rischia così di saltare anche la gara col Venezia, visto che è previsto un nuovo consulto medico dopo la sosta delle Nazionali, per capire se potrà riaggregarsi al gruppo. Le chances di rivederlo in campo contro i lagunari sono dunque in netto calo. Nel frattempo però, si sa, non tutti i mali vengono per nuocere. Se per l’ex Cremonese l’avvio di campionato non è stato affatto esaltante, ecco che dall’altra parte Duncan ha approfittato del terreno lasciatogli libero a centrocampo, e come un trattore si è conquistato la fiducia di mister Italiano a suon di prestazioni. Castrovilli può rientrare con calma, ma attenzione…