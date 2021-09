Castrovilli e Risaliti a Tutto Sposi: Parte l’organizzazione del matrimonio. L’ex Miss Italia è anche madrina ed espositrice. FOTO

Anche il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha fatto visita alla fiera Tutto Sposi, che ha aperto i propri battenti oggi alla Fortezza da Basso di Firenze (dove proseguirà fino al 3 ottobre).

Castrovilli ha girato per gli stand insieme alla compagna e futura moglie, l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, madrina di Tutto Sposi e anche espositrice, con il proprio brand di gioielli di lusso personalizzabili, Erresse Gioielli, un’avventura iniziata nel febbraio di quest’anno insieme a Stefania Fanfani. Tra l’altro il giocatore ha fatto anche una proposta di matrimonio alla fidanzata, quindi i due si sono già messi in moto per l’organizzazione.

Il taglio del nastro della fiera, la più importante fiera sposi dell’Italia centro-settentrionale, si è svolto nel pomeriggio alla presenza di Roberto Giustini e Laora Mecaj, organizzatori di Tutto Sposi, Elisabetta Meucci, assessore all’Anagrafe del Comune di Firenze, Federico Gianassi, assessore alle attività produttive e al commercio del Comune di Firenze, il consigliere regionale Fausto Merlotti che ha portato i saluti del governatore della Toscana Eugenio Giani, e Rachele Risaliti.