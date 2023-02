Castrovilli e Sottil bentornati in gruppo. La Fiorentina si presenta al cospetto della Juventus con un bel ballottaggio in attacco

Anche se solo parzialmente, da ieri pomeriggio stanno lavorando in gruppo anche il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, e l’attaccante esterno, Riccardo Sottil. La strada del recupero finalmente sembra tracciata. L’infermeria viola è essenzialmente composta da questi due elementi, poi Vincenzo Italiano può contare sulla squadra al completo.

Rolando Mandragora e Igor non parteciperanno alla sfida coi bianconeri, ma non perché stanno male, ma solo per essere stati squalificati dal giudice sportivo.

A proposito di squadra e di formazione, in vista della trasferta contro la Juventus, si preannuncia un ballottaggio in attacco tra Arthur Cabral e Luka Jovic. Impossibile che i due possano essere impiegati assieme, così come accaduto nelle parti finali dell’incontro con il Bologna.