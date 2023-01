Castrovilli e una coppia che nel mezzo stuzzica e non poco

Dopo aver fatto un quarto d’ora il 4 gennaio contro il Monza, lo si è visto un tempo contro il Sassuolo. Le condizioni del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, sono in netto miglioramento e presto dovrebbe tornare ad essere titolare in questa squadra.

Presto, ma non oggi contro la Sampdoria, perché ancora c’è un po’ di cautela nei suoi confronti, visto anche che non è stato in campo per otto mesi a seguito dell’importante operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto ad aprile scorso.

Italiano comunque ha fatto vedere che potrebbe anche sfruttarlo come mediano e c’è da dire che la coppia con Amrabat nel mezzo stuzzica e non poco.