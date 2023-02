Castrovilli: “Felice di tornare a disposizione. Sappiamo l’importanza di ogni singola gara da qui alla fine”

Sul sul profilo Twitter Gaetano Castrovilli ha festeggiato il ritorno tra i convocati della Fiorentina per la gara contro la Juventus dopo l’infortunio. Queste le sue parole: “Felice di tornare tra i convocati. Pronto a mettermi a disposizione della squadra e del mister, consapevole dell’importanza di ogni singola partita da qui a fine stagione. Con la testa già a domani…”

Il numero 10 viola non partirà da titolare, ma può essere una pedina importante per Vincenzo Italiano a gara in corso.