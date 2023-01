Castrovilli: “Felice per la 100esima partita con la Fiorentina, dispiace non aver vinto ma testa al Sassuolo!”

Il numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli su Instagram esprime la propria felicità per aver toccato quota 100 presenze in maglia viola con la sfida contro il Monza. Il classe ’97 è entrato a circa 5′ dalla fine, giocando una manciata di minuti più il recupero finale: è stato il suo rientro in gara ufficiale dopo più di 8 mesi.

Dopo il lungo e grave infortunio, Castrovilli si esprime così: “Felice per la 100esima partita in viola. Spiace non averla potuta festeggiare con una vittoria ma la testa è già a sabato!”. Vedremo se Gaetano riuscirà ad aumentare il minutaggio nella sfida col club emiliano.