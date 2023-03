Castrovilli: “Fisicamente mi sento al top, ma è mentalmente che sto anche meglio. Aprile sarà pieno di impegni, ma Italiano è bravo nel farci girare”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è stato ospite del programma Dazn Talks in cui si è raccontato così:

“Fisicamente sto al top, mentalmente ancora meglio. Sotto il punto di vista mentale è stato duro il mio infortunio, stare lontano dai compagni fa male, ma loro mi hanno aiutato molto, così come lo staff. La cosa più importante è stata tornare a calciare il pallone, dopo otto mesi ho toccato di nuovo la palla”.

E ancora: “E’ stato un percorso lungo, difficoltoso, ma ora mi sento migliorato anche dal punto di vista caratteriale. Anche fuori dal campo la mia mental coach mi ha aiutato, è un aiuto che consiglio ad ogni calciatore: secondo me parte tutto dalla testa. Adesso non ho più nessun timore, ho cancellato tutto”.

Sui prossimi impegni: “Sarà un mese molto duro per noi, 9 partite in 3 competizioni. Voglio tornare ad essere un giocatore importante per la mia squadra. Italiano è molto bravo a farci girare, che sia titolare o no, siamo sempre pronti, ci tiene sempre sul pezzo e la concorrenza è sana. Cura ogni minimo dettaglio. Col mister ho un bellissimo rapporto, lui poi è passato dal mio infortunio e mi ha aiutato”.