Castrovilli: “Ho avuto la pubalgia e ho preso gli anti dolorifici, l’ho fatto per i tifosi. Io capitano? Sono pronto a tutto”

Intervistato da La Repubblica, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha rivelato un retroscena sulla sua condizione fisica: “Ho avuto la pubalgia e ho continuato a prendere anti dolorifici: facevo del male a me stesso ma ci volevo essere perché so che per il tifoso la prima cosa che conta è onorare la maglia che indossi”.

Sulla fascia da capitano ha aggiunto: “Decideranno la società e il mister. Io però sono pronto a tutto”.