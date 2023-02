Castrovilli: “Il gol annullato mi ha comunque reso felice, ma penso solo alla gara di domani. Non bastano più le parole, servono i fatti”

Il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli è intervenuto in conferenza stampa assieme al tecnico Vincenzo Italiano, in vista della partita di Conference League contro lo Sporting Braga. Ecco cosa ha detto: “Il gol contro la Juventus, nonostante sia stato annullato, mi ha reso molto felice. Detto ciò, il giorno dopo la partita l’ho già archiviato: la priorità va a domani, ci aspetta una partita importante”.

Sul suo recupero: “Per l’infortunio che ho avuto, l’aspetto mentale è stata la cosa più importante. Sto molto bene, non ho paura di fare contrasti o interventi rischiosi perché sento il ginocchio molto stabile. Sono felice di come ho lavorato e di come sono stato supportato da staff sanitario e compagni”.

Sul momento della squadra: “Nonostante i risultati precedenti, stiamo lavorando bene. Ovviamente, adesso, non bastano più le parole e servono i fatti. La cosa importante è riuscire ad accantonare le ultime cinque partite e dimostrare che ci siamo”.