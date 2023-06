Castrovilli: “Invidio il sinistro di Biraghi. Amrabat? Quando si mette a contrasto, non lo sposta nessuno”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato al sito della UEFA, parlando di alcuni compagni di squadra, a poche ore dalla finale di Conference League contro il West Ham. Queste le sue parole:

“Nico Gonzalez per noi è stato fondamentale in semifinale contro il Basilea, è un grande giocatore. Amrabat? Quando si mette a contrasto con gli avversari non lo sposta nessuno. Biraghi ha un mancino incredibile, sinceramente glielo invidio. Per noi è fondamentale. Igor? Un gigante buono”.