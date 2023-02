Castrovilli, la Fiorentina e la prospettiva di un futuro in primo piano. Biraghi in lista d’attesa, ma il prolungamento resta obiettivo condiviso

Tra i giocatori della Fiorentina che hanno il proprio contratto in scadenza nel giugno 2024, ci sono anche due elementi importanti per un verso o per un altro.

A cominciare da Gaetano Castrovilli che – secondo quanto scrive stamani La Nazione – è uno dei viola che la società punta a confermare con la prospettiva di un futuro in primo piano. L’operazione Castrovilli vivrà su una base di accordo che potrebbe essere anche ripetuto per Sofyan Amrabat.

I prossimi mesi saranno decisivi anche per il futuro del capitano, Cristiano Biraghi e per il quale vale ripetere il concetto fatto trapelare dalla società, ovvero che il prolungamento resta un obiettivo condiviso. E questo potrà andare in scena nella seconda parte di questa stagione.