Castrovilli: “Mi sento molto bene, provo spesso lo scorpione in allenamento. Ci è mancata concretezza ma siamo in vantaggio”

Fresco di ritorno da titolare, Gaetano Castrovilli a Sky analizza la vittoria della Fiorentina sul Sivasspor. Ecco le parole del calciatore viola: “Anche in campionato spesso ci è mancata concretezza, però siamo riusciti a far gol e siamo contenti di poter partire in vantaggio Fisicamente sto molto bene. Quello scorpione ogni tanto lo provo in allenamento, purtroppo non è entrata la palla, ci riproverò sicuramente”.

Quindi ha concluso: “Siamo un po’ dispiaciuti per aver vinto solo 1-0, meritavamo molto di più. Ora però dobbiamo ripartire, pensare alla Cremonese e poi al ritorno”.