Castrovilli ‘morde il freno’, ma intanto dovrebbe saltare un’altra partita ancora

E’ passato ormai diverso tempo dall’infortunio patito a Marassi dal centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Parliamo di un fatto che è accaduto il 18 settembre scorso e ancora una data di rientro non c’è.

Tutto è vincolato alla visita di controllo che il numero 10 viola effettuerà a metà di questa settimana. Secondo quanto riportato da La Nazione però, è difficile che lo stesso Castrovilli possa essere convocato per la partita di Venezia, alla ripresa del campionato, anche se l’incontro si giocherà lunedì prossimo e quindi in teoria ci sarebbe un giorno in più di tempo per recuperarlo.

Castrovilli ’morde il freno’, perché per i suoi gusti è stato anche troppo fermo in una stagione che dovrebbe segnare il suo rilancio, oltre che quello della sua squadra.