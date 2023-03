Castrovilli: “Numero 10 a Firenze? Ciò che conta per me è portare sulle spalle il nome della Fiorentina. Juventus? So che i tifosi la vorrebbero trovare in finale”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, si è confidato a Dazn Talks parlando della sua squadra e non solo. Sentite cosa ha detto:

“La maglia col 10 a Firenze? Non ne sento il peso, ma solo grande responsabilità. Non faccio tanto caso al numero, ma al nome che porto dietro, quello della Fiorentina. Juventus? Ho superato l’amarezza del gol annullato a Torino con quello a Sivas. E’ bruttissimo quando non sai se ti annulleranno il gol, ti rimane l’urlo in gola”.

E ancora: “Gonzalez è il più simpatico dello spogliatoio, non lo sembra in campo perché si trasforma, ma mi fa sempre ridere quando fa lo scemo”.

Sugli idoli: “Da piccolo Ronaldinho e Kakà, ora De Bruyne. Nel mio ruolo apprezzo molto Barella. Inter? E’ la squadra più forte del campionato dopo il Napoli“.

Infine: “In finale di Coppa è indifferente l’avversario per me, anche se so che i tifosi vorrebbero trovare la Juve: la vedo come una rivalità sana, come quella fra Lecce e Bari”.