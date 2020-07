Castrovilli potrebbe saltare anche il Verona e con Duncan squalificato il centrocampo viola è in emergenza

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Gaetano Castrovilli sarebbe alle prese con un infortunio alla caviglia sinistra che sarebbe ancora gonfia dopo la partita contro il Parma. Ieri il numero 8 viola non ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco rimanendo per tutta la partita in panchina. Da valutare le sue condizioni in vista della partita di domenica contro l’Hellas Verona.

L’ammonizione di Duncan di ieri lo costringerà a un turno di stop per scontare la squalifica. L’ex Sassuolo infatti era diffidato. Anche Benassi non sarà della partita, visto che l’infortunio lo terrà fuori fino a fine stagione. Rimangono a disposizione di Iachini Pulgar, Badelj, Agudelo e un Ghezzal riadattabile a mezzala. A centrocampo è emergenza.