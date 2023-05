Castrovilli: “Provo a giocare sempre al massimo, in questa squadra non ci sono soltanto undici titolari. A Basilea sarà una battaglia”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, autore del primo gol e dell’assist per il raddoppio di Giacomo Bonaventura, ha parlato a DAZN della gara vinta contro l’Udinese e anche della semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea: “Provo a giocare tutte le gare al massimo, e se trovo anche il gol sono più contento. Dobbiamo reagire anche in Conference League, sarà una grande battaglia e dobbiamo prepararla bene”.

E sulla forza del gruppo viola afferma: “Questa è una squadra in cui non ci sono soltanto undici titolari. Parapiglia nel finale? “Mi sono allontanato, non ho visto cosa è successo”.