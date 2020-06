Castrovilli: “Questi sono due punti persi. Serve più concretezza anche da parte mia”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli parla così a Sky Sport dopo il pareggio contro il Brescia: “Tornare a giocare è un’emozione che si ripresenta ma c’è un po’ di fatica dato che siamo stati fermi. Io, Chiesa e Ribery mettiamo in difficoltà gli avversari ma dobbiamo essere più concreti, oggi ci è mancato il gol. Dobbiamo migliorare nella concretezza, lo dico anche a me stesso: ho avuto due occasioni e potevo far meglio. Abbiamo perso due punti. Con Ribery ci sfidiamo in allenamento ma vince sempre lui”.

