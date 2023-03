Castrovilli: “Ringrazio il mister, mi sono allenato al massimo per tornare titolare, è stato emozionante. Spero di trovare presto il primo gol”

Ai canali viola il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli commenta così il ritorno in campo da titolare. Ecco cosa ha detto il 10 gigliato: “Finalmente sono partito titolare e ringrazio il mister per l’opportunità. Mi sono allenato sempre al massimo per arrivare ad oggi. E’ stata una bella emozione. Purtroppo ho preso la traversa con lo scorpione, mi dispiace davvero non aver segnato. Sono pronto per le prossime gare, spero arrivi il mio primo gol in stagione”.

“Il risultato è ottimo, potevamo fare più gol ed essere più concreti. Abbiamo avuto molte occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Quando una squadra si chiude serve calma ed aspettare il momento giusto. Ora dobbiamo allenarci e migliorare la concretezza, l’ultimo passaggio. Testa alla Cremonese, squadra in cui ho anche giocato, ci tengo a Cremona e ai tifosi anche se ora faccio parte della famiglia della Fiorentina. Poi penseremo al ritorno e dovremo fare attenzione”.