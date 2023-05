Castrovilli sfrutta tutto, anche gli assist involontari, Gonzalez e le occasioni mancate. Bene giocare senza Jovic, almeno la Fiorentina era in undici in campo

Bene la vittoria della Fiorentina: serve al morale e al termometro dell’autostima della squadra in vista della gara di ritorno col Basilea.

Bene i tre punti in classifica, anche se la posizione resta anonima.

Bene per i gol delle due mezz’ali, Castrovilli e Bonaventura, perché se aspetti i gol degli attaccanti puoi morire di noia.

Bene Jovic in panchina, perché almeno abbiamo giocato in undici.

Barak – 5 – L’unica pennellata di colore in una gara grigia e il gol che gli viene annullato.

Castrovilli – 7 – Sfrutta l’involontario assist di un avversario per infilare la palla in rete. L’organizzazione del gioco viola e il contrasto a quello avversario passano da lui.

Gonzalez – 5 – Ha tre occasioni per segnare, ma in due non centra lo specchio della porta, la terza viene parata.

