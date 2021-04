Castrovilli: “Siamo contenti, ma non soddisfatti perché non siamo ancora salvi. A Bologna dovremo avere lo stesso atteggiamento di oggi”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato anche ai canali ufficiali della società dopo la partita con la Juventus: “Iachini ci ha chiesto di giocare senza paura e noi l’abbiamo fatto. Potevamo vincere, ma abbiamo pagato l’unica disattenzione che abbiamo avuto, all’inizio del secondo tempo. L’atteggiamento è stato quello giusto, per fare certi tipi di partita bisogna essere un gruppo solido. Ovviamente la Juventus ha tanta qualità in panchina e l’ha dimostrato con i cambi nell’intervallo, ma noi siamo stati bravi a tenerli e siamo contenti della prestazione”.

E poi ha aggiunto: “Il gol immediato ci ha tagliato le gambe, è normale. Però siamo stati bravi a non farci abbattere e reagire subito. Siamo contenti ma non soddisfatti, perché dobbiamo ancora salvarci. Prima raggiungiamo quell’obiettivo, poi pensiamo al resto. Bologna? Dobbiamo affrontarlo con lo stesso atteggiamento di oggi, e così fino alla fine del campionato per portare a casa più punti possibili”.