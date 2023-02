Castrovilli: “Sono pronto a tornare in campo e aiutare i miei compagni. Adesso abbiamo bisogno di tutti”

Esordio su Twitter per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che nel suo primo tweet ha annunciato il ritorno in campo per allenarsi insieme ai compagni dopo l’infortunio con la lesione a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Dopo il rientro in gruppo, il giocatore ha scritto così sul suo nuovo profilo social:

“Cari amici, prossimo al rientro in campo e mentalmente pronto ad aiutare i miei compagni nelle tre le competizioni che ci vedono ancora protagonisti, ho deciso di esordire su Twitter. La stagione entra nel vivo e abbiamo bisogno di tutti voi. Forza Fiorentina!”