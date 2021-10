Castrovilli torna a correre: Italiano lo aspetta, ma il rientro non sarà immediato

Finalmente, dopo settimane difficili, Gaetano Castrovilli è tornato al centro sportivo della Fiorentina e ieri è sceso in campo per correre. Il centrocampista pugliese, che si era sottoposto a nuove valutazioni mediche, ha avuto l’ok da parte dello staff medico per poter riprendere gli allenamenti.

Per il ritorno all’agonismo di una gara, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà da aspettare ancora un po’: la botta subita a Marassi contro il palo ha provocato un trauma addominale importante e sarebbe potuta andare anche molto peggio.

L’inserimento sarà graduale e mirato, senza forzare Castrovilli che ha sofferto molto nell’ultimo periodo. La prossima sosta è prevista dopo il 6 novembre: le aspettative sono di vederlo in campo prima di quella data, ma ad oggi non ci sono certezze.