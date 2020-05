Castrovilli: Tutti quelli a cui la Fiorentina ha detto no. E la lista è piuttosto lunga

Ci hanno provato in diversi e ci riproveranno altri ma il risultato non cambierà: Gaetano Castrovilli la prossima stagione giocherà con la maglia della Fiorentina addosso. E probabilmente indosserà la mitica numero 10 viola. Del resto stiamo parlando di uno dei più promettenti giocatori dell’intero panorama nazionale. Uno che non solo è titolare inamovibile a Firenze, ma è anche nel giro dell’Italia di Mancini e un serio candidato a giocare i prossimi Europei.

Fare una lista di tutti i no che Commisso e i dirigenti gigliati hanno rifilato a giro negli ultimi mesi è davvero difficile. Di sicuro dentro ci possiamo mettere il Napoli, che è arrivato ad offrire 40 milioni di euro durante il mercato di gennaio. L’Inter, che aveva provato ad intavolare una trattativa tramite il presidente Zhang nei giorni della sfida di Coppa Italia proprio contro i gigliati. E in qualche modo anche la Juventus, che non ha mai smentito notizie del proprio interessamento per il giovane centrocampista.

A queste società possiamo aggiungere anche Roma e Milan, anche se in questi ultimi due casi possiamo parlare di semplici abboccamenti, indiscrezioni o comunque li vogliate chiamare.

E per il futuro la lista è destinata molto probabilmente ad allungarsi. In primo luogo perché la Fiorentina gli ha rinnovato da poco il contratto e ha chiuso con lui un accordo molto lungo. Segno che non c’è voglia di privarsene, ma anzi di puntare su di lui. In secondo luogo perché le sue prestazioni, e questo è ovviamente l’auspicio di tutti, sono destinate addirittura a migliorare. Margini di crescita ce ne sono ancora e molti, specie in fase di tiro.