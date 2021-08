Castrovilli, una seconda stagione da numero dieci per crescere sempre di più

Quella che sta per iniziare è una stagione importante per la maturazione calcistica di Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista della Fiorentina, dopo una stagione tra alti e bassi con la maglia viola culminata con la convocazione in Nazionale e la vittoria dell’Europeo, è chiamato a dare garanzie importanti per la squadra viola, da vero numero dieci e alla sua seconda annata con questa importante maglia.

Le qualitá tecniche del giocatore sono indiscusse: dribbling, inserimenti in area e assist sono la sua specialità. Ma restano da migliorare alcuni aspetti che possono determinare la sua consacrazione, come ad esempio la continuità nel corso della gara e l’apporto in fase difensiva.

Uno dei compiti del nuovo tecnico Vincenzo Italiano sarà quello di esaltare l’estro e la dinamicità del suo centrocampista, che da mezzala nel 4-3-3 dovrà supportare il più possibile la fase offensiva con assist e gol.

La crescita di Castrovilli sarà naturalmente determinante anche per le ambizioni di tutta la rosa, che potrebbe trovare così nel suo numero dieci il trascinatore in mediana di cui ha bisogno.