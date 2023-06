Castrovilli verso il rinnovo: L’incontro in calendario e la durata del nuovo accordo

Una Fiorentina che riparta, anche, da Gaetano Castrovilli. E’ quella che possiamo prefigurare fin da adesso.

Sul centrocampista viola che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024, Il Tirreno scrive che un incontro fra la dirigenza viola e il suo entourage risulta in calendario a breve: l’obiettivo delle

due parti è quello di arrivare ad un accordo entro l’inizio del raduno o al massimo entro fine luglio, per permettere al numero 10 viola di iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Il nuovo contratto del giocatore dovrebbe avere durata triennale.