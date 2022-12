Castrovilli: “Vorrei rubare a Italiano la rabbia che mette e trasmette. Orgoglioso di indossare la 10 anche in Serie A”

Al canale You Tube della Serie A, Gaetano Castrovilli ha parlato di Fiorentina e del suo recupero dall’infortunio: “Firenze è stato il mio trampolino di lancio. I colori viola sono i miei preferiti. Un grande grazie a Vincenzo Montella che mi ha lanciato, al popolo viola che mi ha sempre sostenuto e anche ai miei compagni. Dobbiamo migliorare sotto porta. Essere più concreti. Siamo una squadra con tanta qualità e il gruppo fa tutto. Italiano? E’ un allenatore giocatore, una cosa gliela ruberei: la cattiveria che mette e trasmette. Ogni allenamento ci massacra, ma quando usciamo dal campo sappiamo quello che possiamo dare”

“Prima di ogni partita non sono scaramantico. Scherzo molto, anche se ci sono giocatori che si preparano in modo diverso. Il momento più emozionante? Il primo gol a San Siro, aver giocato con Ribery, la mia doppietta contro l’Udinese e la qualificazione in Conference League. La 10? Quando entri in campo devi essere spensierato e dare tutto. L’ho avuto fin da bambino e sono orgoglioso di averlo anche in Serie A”

“Per il prossimo anno vorrei tornare presto in campo, segnare e dedicarla a chi mi è stato vicino. Spero di essere in campo il 4 gennaio al Franchi. Se non avessi fatto il calciatore? Probabilmente sarei stato ballerino. Forse sarei andato ad Amici (ride ndr)”