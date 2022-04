Cattaneo: “La Fiorentina è l’ostacolo più difficile del finale di campionato per il Milan, sa come fare male”

Telecronista e giornalista per Dazn, Marco Cattaneo a Milannews.it ha parlato della sfida con la Fiorentina di domani:

“Sarà una gara molto complicata per il Milan, contro un avversario forte che sa come giocare certe partite e che vorrà riscattare la disfatta subita contro l’Udinese. La Fiorentina gioca bene e ti fa correre, sa come occupare il campo e ha già dimostrato di poter far male a grandi avversarie. Al momento credo che questa sia la sfida più difficile tra quelle che rimangono da qui alla fine del campionato. Il calendario del Milan nasconde tante insidie”.