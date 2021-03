Cavasin: “Per la Fiorentina non sarà facile uscire da questa situazione difficile. Prandelli? Non è il momento di mettere in discussione nessuno”

L’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Cavasin, tecnico gigliato dal 2002 al 2004, è intervenuto all’interno di CasaViola su Toscana TV e Fiorentinanews.com per parlare del momento difficile che sta attraversando la squadra di Prandelli: “La Fiorentina sta attraversando un momento non felice sotto l’aspetto dei risultati e della classifica, e questa situazione si protrarrà anche nei prossimi mesi. Sarà dura da superare, ma la squadra di Commisso non era partita con questi obiettivi, ma quando ci si ritrova in situazioni tali bisogna venirne fuori, anche se secondo me non sarà così facile”.

Su Prandelli: “Deve essere la colonna portante della squadra in questo momento. Non si può mettere in discussione la sua posizione e il suo valore di allenatore. Ha esperienza e conosce l’ambiente e la città, quindi adesso è l’uomo giusto per compattare la Fiorentina. Non è il momento adatto per mettere nessuno in discussione”.