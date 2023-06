C’è anche Bianco nell’esercito dei salutanti: il mediano viola è pronto a staccarsi dal nido. Riflessioni in corso su Saponara

Ancora tre giorni e la lunghissima stagione della Fiorentina giungerà al termine. C’è chi però sa già che non farà parte della prossima stagione viola: di Venuti abbiamo già parlato ma ad unirsi alla lista c’è anche Alessandro Bianco, come riportato da La Nazione. Per il classe 2002 è giunta l’ora di andare a cercare minutaggio ed esperienza in prestito, dopo un’annata da 12 presenze e poco meno di 300 minuti.

Sempre aperta invece la questione Saponara, per il quale però di tempo per decidere ce ne sarà: la scadenza è al 30 giugno e le parti ne discuteranno senza ansie o pressioni, in base anche al giudizio di Italiano.