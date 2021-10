C’è anche la Juventus su Vlahovic: Le condizioni da rispettare

C’è anche la Juventus nella corsa a Dusan Vlahovic. Lo scrive Tuttosport, aggiungendo che i bianconeri sarebbero addirittura in leggero vantaggio sulla concorrenza per acquistare l’attaccante della Fiorentina. Il motivo è presto detto: rispetto agli altri club, la Vecchia Signora non ha l’ansia di dover vendere altri attaccanti per far posto al serbo. Alvaro Morata, infatti, è di proprietà dell’Atletico Madrid e la Juventus può decidere di non riscattarlo.

Non è scontato, però, che i bianconeri riescano ad accontentare la Fiorentina: la scadenza del contratto potrebbe far prevalere la volontà del diretto interessato, ma non è detto che Vlahovic voglia andare alla Juventus. Non c’è solo il club degli Agnelli sul giocatore, che piace anche ad altre big italiane e europee: secondo il quotidiano torinese, il pericolo maggiore per la Vecchia Signora sarebbe rappresentato dal Liverpool. In caso di cessione a gennaio, i bianconeri sarebbero tagliati fuori.