C’è anche un’idea “interista” nella testa dei dirigenti viola? Uno dei nomi che può ampliare in prospettiva l’attacco della Fiorentina

Nell’attacco che verrà potrebbe esserci spazio per diversi nomi anche a sorpresa: da capire intanto se e quando se ne andrà Dusan Vlahovic e poi chi sarà il pezzo forte da inserire al centro del tridente di Italiano. Le opzioni per il completamento del reparto invece sono un po’ più semplici da trovare forse e una di queste la fa internews.it, che parla di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 è di proprietà dell‘Inter ma in prestito ad Empoli e in Serie A ha già punito per due volte la Fiorentina. Su di lui potrebbe andarci anche il Torino, che rimarrà orfano di Belotti a giugno ma con l’addio a parametro zero. In ottica viola invece, ancora tante dinamiche da valutare, non ultima l’incasso potenziale che potrebbe arrivare dal bomber serbo.