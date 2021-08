C’è ancora da lavorare per il rinnovo di Vlahovic, ma potrebbe mancare l’ultimo tassello. E il suo procuratore…

Il Corriere dello Sport – Stadio in edicola stamani ha parlato anche della vicenda rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. All’attaccante è stato proposto un prolungamento di contratto con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare una quadra finale e risolvere la questione definitivamente. Il procuratore di Vlahovic ha assistito all’esordio della Fiorentina a Roma e ieri si trovava a Firenze. Sembrerebbe mancare l’ultimo tassello per chiudere il cerchio.